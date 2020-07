Depois das imagens do carro com camuflagem, a Maserati revelou, agora, as imagens e as características do motor do MC20, um V6 com tecnologia F1 chamado Nettuno.

O coração do MC20 será um V6 de 3.0 litros com dois turbocompressores. O bloco completo pesa menos de 220 kgs e debita 629 CV e 730 Nm de binário, entre as 3.000 e as 5.500 rpm, sendo que o “redline” está nas 8.000 rpm.

A tecnologia vinda da Fórmula 1 revela-se na pré-câmara de combustão com sistema de dupla ignição, uma estreia em motores destinados para a estrada. Colocada entre a câmara de combustão tradicional e o elétrodo central e ligada por vários orifícios especialmente desenhados, a pré-câmara é unida pela vela lateral de ignição tradicional que apoia a combustão quando opera em níveis baixos.

O sistema de dupla injeção, direta e indireta, ajuda a reduzir o ruído do motor ao longo da gama de rotações, ao mesmo tempo que melhora o consumo e baixa as emissões de CO2. O motor foi concebido dentro da casa de Modena, onde será, igualmente, construído, estando protegido por diversas patentes e acabará por ser o motor de outros modelos da Maserati.

O MC20 será revelado nos dias 9 e 10 de setembro no evento “MMXX: The Time to be Audacious” que se realizará em Modena. O MC20 irá fazer regressar a Maserati à competição.