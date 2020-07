A casa de Sant’Agata Bolognese já tinha anunciado que iria lançar um novo modelo e aqui está ele, a versão Roadster do Sian.

O Sian é o Lamborghini mais poderoso de sempre e passa a ter uma versão aberta, á boa maneira dos desportivos italianos, um Roadster, mas só vão ser feitos 19 carros e para infelicidade de alguns… já estão todos vendidos.

Tal como o Sián, a versão Roadster está equipada com o V12 de 6.5 litros atmosférico que auxiliado por um motor elétrico de 48 volts, debita 819 CV, chegando dos 0-100 km/h em menos de 2,9 segundos com uma velocidade máxima de 350 km/h.

A Lamborghini diz que o estilo do Sián bebeu inspiração no Countach, com detalhes como o “Periscopio”, uma linha que termina nos canais de ar da traseira, deslizando até aos farolins, seis unidades hexagonais. O carro tem um par de asas na traseira além de entradas de ar dinâmicas, tecnologia patenteada pela Lamborghini, pois são feitas com material sensível à temperatura que reagem ao calor dos escapes, o que faz estas virarem-se e apanharem o maior caudal de ar para refrigerar o motor.

Curiosamente, o carro mais veloz de sempre, que possa circular legalmente na estrada, é também o primeiro híbrido da Lamborghini, com o referido motor elétrico com 33 CV colocado na transmissão, permitindo o carro funcionar em modo elétrico nas manobras de estacionamento, por exemplo.

Mas a grande novidade do Sián Roadster é o super condensador, três vezes mais poderoso que uma bateria de iões de lítio com o mesmo tamanho bem como três vezes mais leve. O sistema elétrico do Sián, tudo incluído pesa, apenas, 34 kgs. Outra vantagem do sistema é que a cada travagem, o Sián consegue recuperar toda a energia gasta na função “power boost” que se ativa a velocidades acima dos 130 km/h.