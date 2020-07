Já circularam várias fotos do X1 carregado de camuflagem, outras com menos e por isso os nossos camaradas russos da Kolesa já desenharam aquilo que poderá ser o novo BMW X1.

Apesar da camuflagem exibida, não foi difícil chegar á forma final do X1, muito semelhante à do Série 2 Active Tourer e com alguns detalhes iguais como os farolins traseiros. Questão de manter um ar de família.

Ainda não há fotos oficiais e as informações são escassas, especialmente no que toca ao interior e á tecnologia embarcada. Mas enquanto não chegam esses dados, diga de sua justiça nos comentários sobre o novo X1 que pode, muito bem, ser assim, como estes desenhos do sítio russo kolesa.ru.