Após a revelação do novo A3 no mês de março, está a caminho a versão mais poderosa do modelo, o S3, aqui apanhado na versão de cinco portas e da berlina de quatro portas.

Os modelos das fotos parecem ser já versões definitivas e seguem a mesma linha de estilo do A3, ou seja, cavas das rodas alargadas, frente com ampla grelha e entradas de ar agressivas. Depois é a receita habitual: quatro saídas de escape, jantes de liga leve de generosas dimensões, travagem melhorada, um difusor traseiro, chassis rebaixado e os logótipos S3.

Não sendo o topo da gama desportiva do A3, o S3 faz parte de uma gama que terá até 2021, 11 variantes. O carro usa a mesma plataforma MQB do A3 e para já só está disponível em versões de 4 e 5 portas, já que a versão de três portas foi descontinuada em 2017.

O Audi S3 está equipado com o motor 2.0 litros TFSI com 310 CV e 400 Nm, tração integral quattro, direção progressiva, novos amortecedores e uma nova central de controlo da suspensão e dos modos de condução. As cifras de performance não foram reveladas. O RS3 verá a potência do cinco cilindros 2.5 litros ficar “presa” nos 400 CV.