Nasceu como “keicar” e viveu entre 1970 e 1974 tendo, inexplicavelmente, sido vendido nos EUA com o motor de dois cilindros com 598 c.c.! Este Honda Z600 de 1972 está muito longe dos carros vendidos nos anos 70.

Para começar, o Z600 está, agora, equipado com um motor… Suzuki com 1.3 litros, acoplado a uma caixa manual de cinco velocidades. Depois, tem um sistema de tração integral e pneus de todo o terreno de 33 polegadas. Ou seja, o pequenino Z600 mais parece um “Monster Truck” com estas rodas! Mas o grande segredo do carro é o chassis, que não é o original, mas sim emprestado por um Suzuki Samurai. Já o que foi feito para ter esta altura e como tudo funciona, não foi revelado.

A carroçaria está pintada de amarelo Honda e o interior tem alguma pele e componentes em fibra de carbono. Diz o proprietário que o carro tem 320 km – embora tresande a cifra apenas dos quilómetros feitos depois da transformação – e está a pedir cerca de 15 mil euros. Sem surpresa, já esteve em três leilões e ninguém lhe pegou…