Apesar da recusa, grupo de investimento suíço mantém proposta pela Lamborghini

O grupo de investimento suíço, denominado Quantum Group, surpreendeu a indústria automóvel com uma proposta de 7.5 mil milhões de euros pela Lamborghini. Contudo, a Audi, marca do Grupo Volkswagen que está responsável pelo fabricante italiano, já revelou que não está interessada na venda. Agora, Rea Stark, líder do grupo de investimento, disse à Reuters