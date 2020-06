O famoso SL vai continuar no catálogo de vendas da Mercedes, desta feita com um carro totalmente novo desenvolvido pela AMG.

Chegará ao mercado daqui a mais ou menos 18 meses e, como pode ver nas imagens que publicamos com a devida vénia aos nossos camaradas da revista britânica Auto Express, bebe muita inspiração no AMG GT. A chegada da AMG à equipa de desenvolvimento, significa que haverá mais performance e foco na qualidade do comportamento.

Olhando para o facto dos carros desportivos valerem apenas 1% da produção total da Mercedes e que das 28.400 unidades comercializada, a maioria ser do AMG GT, pode parecer que não faz sentido continuar com o SL. A Mercedes não pensa assim e para mitigar os custos, dificilmente o SLC (o ex-SLK) regressará e o SL passará a ser um 2+2 para auxiliar aqueles para quem o AMG GT não serve por falta de lugares e a varante de 4 portas não é a sua taça de chá.

Assim, pegando num chassis que será comum ao SL e ao AMG GT, a Mercedes consegue assinaláveis poupanças e oferecer duas ideias de desportivo. Antes de abandonar a AMG para a trocar pela Aston Martin, Tobias Moers estava encarregue de cuidar da união do AMG GT ao SL, tendo a missão de mudar a atitude do SL, tornando-o mais desportivo e leve (como o nome indica em alemão) entre outras coisas.

O próximo SL herdará os motores da AMG, seis cilindros e V8 com hibridização, não apenas a versão “mild hybrid”, mas também a “Plug in”. Com esta variante, o SL pode chegar perto dos 800 CV.