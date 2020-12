Conhece alguém que tenha medo de conduzir, mesmo tendo carta de condução? É possível que essa pessoa sofra de amaxofobia. Se é a primeira vez que ouve esta palavra, a amaxofobia é uma perturbação dentro dos quadros da ansiedade e que se traduz no medo irracional de conduzir um veículo. Dentro de esta definição geral, há vários tipos de variações como o medo de circular apenas num tipo de percurso, como por exemplo, autoestrada, ou pura e simplesmente têm medo de estar ao volante de um veículo.

Como seria de esperar, este tipo de transtorno tem consequências negativas para a vida das pessoas. Principalmente porque o veículo próprio é um dos meios de mobilidade mais utilizados. Contudo, convém diferenciar dois pontos importantes. Por um lado, há pessoas que, por opção própria, decidem que não querem conduzir. Outra completamente diferente é ter medo de o fazer e, é neste segundo ponto que nos focamos neste artigo.

Quais as causas deste trauma?

As causas podem ser muito variadas. Porém, uma das mais comuns passa pela pessoa em questão ter estado envolvida num acidente, ou simplesmente ter presenciado um, o que leva ao medo de conduzir. No entanto, há outros tipos que também merecem destaque como é o caso de conduzir por locais desconhecidos, o sentimento de que não aprendeu o suficiente na escola de condução, conduzir com condições climatéricas complexas ou em locais com pouca iluminação, pessoas que sofrem de ansiedade, baixa autoestima, negativismo, ser demasiado perfecionista e, no caso das mulheres grávidas, o medo de ter um acidente e magoar o bebé.

Como saber se alguém sofre de amaxofobia?

Se acha que você, um amigo ou familiar podem estar a sofrer deste tipo de fobia, há três tópicos que deve ter em conta. Em primeiro lugar, há os chamados sintomas cognitivos que podem ser preocupação, insegurança, antecipação de perigos ou dificuldade em concentrar-se ao volante. Há ainda os observáveis como a realização de movimentos bruscos ou simplesmente evitar, a todo o custo, conduzir. Por fim, surgem os sintomas físicos como pulsação acelerada, tensão muscular ou dores de barriga. Se sente este tipo de sintomas, deve procurar ajuda de um especialista, ou então, tentar combater o medo por si próprio com algumas dicas que descrevemos em baixo.

Formas de combater o medo de conduzir

Sentir medo de conduzir é difícil de contornar, mas não é impossível. Há várias clínicas que já apresentam terapias próprias para combater esta ansiedade, mas também pode trabalhar com o medo. É certo que há casos mais complexos do que outros, mas há pontos importantes para superar o problema. Em primeiro lugar, deve identificar quais são as situações na condução que criam o medo e, numa segunda fase, tentar elaborar uma resposta para cada uma delas e interiorizá-las. De seguida, é talvez o passo mais difícil que é voltar a conduzir, se possível sempre acompanhado, para tentar por as respostas aos problemas em prática. É certo que na teoria é muito mais fácil do que na prática, mas se conhece alguém assim tente implementar estes passos que consideramos importantes para atenuar ou até mesmo acabar com o medo de conduzir.