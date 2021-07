A Amalgam, conceituada empresa de veículos à escala, apresentou um Ford GT40 de 1969 que correu em Le Mans que custa 12067€.

A Amalgam Collection criou um novo veículo à escala, mas não se trata de um qualquer. Esta réplica do Ford GT40 que venceu as 24 Horas de Le Mans em 1969 é à escala de 1:8 e mede 51 cm de comprimento. Segundo a empresa, foram precisas cerca de 4000 horas de desenvolvimento do modelo e sensivelmente 400 horas para criar cada uma das 199 unidades desta edição limitada. O trabalho minucioso recorre aos melhores materiais disponíveis, apesar da Amalgam não revelar quais são, e concentra em si todos os detalhes do mítico carro norte-americano.

Neste momento o Ford GT40 encontra-se em período de encomendas e cada unidade custa 12 067€. A Amalgam Collection revela ainda que esta criação contou com a assistência e cooperação dos departamentos Ford Archive e Heritage, bem como, da Gulf Oil International.

Fonte: Amalgam Collection