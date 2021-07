O Petersen Museum estreou no passado dia 24 de julho uma exibição com 10 carros da história da Fórmula 1 da coleção privada de Juan Gonzalez. O Petersen Museum tem agora um espaço dedicado aos amantes da Fórmula 1. De facto, no passado dia 24 de julho inauguraram a exibição “Pole Position: The Juan