A Alpha Superwolf é uma pick-up elétrica que garante mais de 450 km de autonomia.

A eletrificação ajudou a que várias empresas conseguissem entrar no mundo automóvel e, uma delas, é a Alpha Motors. A start-up norte-americana tem vindo a revelar vários modelos que vão compor a gama e, após terem mostrado a Wolf, chegou agora a sua evolução, a Superwolf. Esta pick-up elétrica diferencia-se da Wolf ao ter uma cabine dupla com duas portas traseiras. Para além disso, tem ainda uma caixa de carga com 1,6 m de comprimento que pode ser acompanhada por uma cobertura retrátil.

Quanto ao motor, a pick-up elétrica está equipada com dois motores elétricos, um por eixo. Estes são alimentados por uma bateria de 85 kWh de capacidade algo que garante, segundo a start-up norte-americana, entre 443 e 483 km de autonomia elétrica. Tal como pode ver na galeria, a Alpha Superwolf conta com um visual exterior bastante robusto com principal destaque para os pneus cardados, altura ao solo interessante, para-choques dianteiro tubular e luzes complementares no tejadilho. Por fim, a Superwolf só deverá chegar ao mercado em 2023.