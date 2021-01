Atualmente a Tesla tem quatro modelos à venda: S, e, X e Y. Todos eles disponíveis apenas num tipo de carroçaria com visuais que hoje são facilmente reconhecidos. No entanto, isso não impede que existam pelo mundo verdadeiros visionários que quiseram dar um toque próprio a algumas unidades da marca liderada por Elon Musk. Talvez uma das mais curiosas dos últimos tempos seja este Tesla Model S de três portas e, imagine-se, descapotável! As fotos surgiram nas redes sociais pela mão da página Tesla Owners UK e o veículo aparenta estar em exposição num concessionário europeu.

Depois de inspecionarmos as imagens, não conseguimos detetar detalhes que possam indicar uma mera modificação em Photoshop, ainda assim, não deixa de ser uma modificação curiosa. Algo que também não fica percetível é se esta criação incorpora algum tipo de mecanismo de abertura de capota, aliás, nem sabemos se tem sequer capota. Uma variante a considerar, Elon Musk?