Um condutor com bom gosto decidiu comprar um raro McLaren 620R, a versão homologada para andar em estrada do 570S GT4, mas registou-o como sendo um Porsche Cayman.

A ideia desde homem ou mulher de bom gosto, era interessante: mandava vir o McLaren 620R como Porsche Cayman, poupando mais de 300 mil euros em impostos e taxas aduaneiras. Mas fez ainda pior: enviou o carro para as Filipinas com o valor de 30.500 dólares em termos de impostos, cerca de 10% do valor que tinha que pagar pelo McLaren, avaliado nas Filipinas qualquer coisa como 640 mil euros!

O carro chegou ao Porto de Manila e o carro foi imediatamente apreendido, sendo que o comprador e a empresa de importação vão ser acusadas de fraude.

Já o que vai acontecer ao carro é algo incerto, mas são comuns imagens no Twitter do Presidente Rodrigo Duterte, a esmagar carros importados ilegalmente. Nessas imagens já vimos Ferrari, Lamborghini, Corvette, Porsche, BMW, Jaguar e Nissan a serem esmagados e totalmente destruídos. O McLaren pode estar a caminho do mesmo destino.