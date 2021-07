O Algarve Summer Tour vai permitir realizar test-drives aos Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, Bentley Continental GTC e GT.

Se vai estar no Algarve entre os dias 2 e 31 de agosto, talvez deva dar um “salto” a Vilamoura. Entre este período, o Hotel Tivoli Marina via receber o Algarve Summer Tour, um evento dedicado à Bentley que permite ver a gama completa da marca, bem como, realizar test-drives.

Na edição deste ano, haverá, igualmente, um Lounge Bentley no interior com Hotel, onde a marca britânica promete um ambiente sofisticado. Cá fora, vai encontrar os Bentley Bentayga V8, Flying Spur V8 ou Continental GTC e GT, também eles com motor V8. Este evento decorrerá dentro dos mais rígidos padrões de segurança sanitária no âmbito da pandemia de COVID-19