É preciso recuar até 1968 para relembrar o lançamento do Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior. Este que é, para muitos, um dos melhores carros já construídos pela marca italiana, continua a ter uma verdadeira legião de fãs. A pensar nisso, a Alfaholics, empresa britânica que se dedica a produzir componentes modernos para equipar os clássicos que ainda perduram, decidiu criar uma conversão para o 1300 Junior.

Se por fora o visual continua original, com exceção de algumas melhorias como faróis em LED e uma redesenhada grelha dianteira, é debaixo do capot que se concentra a principal alteração. De origem, o motor 1.3 litros extraía uns modestos 97 cavalos, no entanto, recorrendo a peças criadas para a variante GTA-R, uma das modificações mais conhecidas da Alfaholics, foi possível fazer uma evolução. Assim, este 1300 Junior surge equipado com o motor quatro cilindros de 2.1 litros que debita 230 cavalos. Para além disso, está associado a uma nova caixa de velocidades com relações mais curtas, e ainda, sistema de refrigeração e de injeção mais modernos e, por isso, mais eficazes.

Por fim, o interior não foi esquecido e, para além da utilização de materiais de melhor qualidade, recebe ainda um novo sistema de ar condicionado. Basicamente, a Alfaholics pegou num carro emblemático e deu a possibilidade de o renovar “por dentro” para que continue atual e mais eficaz. Para já ainda não são conhecidos os preços desta conversão.