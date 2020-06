O primeiro modelo totalmente elétrico vai chegar à Alfa Romeo em 2022 e será um SUV, pequeno e compacto abaixo do Tonale.

O modelo terá o tamanho de um Audi Q2 e será um dos elementos chave para mais um plano de recuperação da casa de Arese. E como as regras das emissões estão cada vez mais apertadas, a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) não pode continuar a comprar créditos de CO2 à Tesla para manter um atraso na eletrificação das gamas das diversas marcas do grupo.

Percebe-se que a FCA espera pela fusão com a PSA para beneficiar do avanço dos franceses nesta área, mas estão a começar a avançar para a eletrificação. Exemplo disso será o lançamento em 2021 do novo Tonale, que será o primeiro carro a oferecer eletrificação com a presença de uma versão híbrida Plug In.

Em 2022, ao invés de substitutos do 4C, do 8C, da introdução do GTV com base no Giulia e de um novo Giulietta, a Alfa Romeo será muito mais racional com o Giulia e o Stelvio até á chegada do Tonale e do novo SUV pequeno em 2022, este já com uma versão totalmente elétrica.

Será assim que a Alfa Romeo vai tentar chegar ás 400 mil unidades vendidas por ano, bem mais que as menos de 55 mil unidades vendidas na Europa em 2019, menos 50% que em 2018.