A Alfa Romeo abriu as encomendas para as gamas de 2021 dos seus Giulia e Stelvio, agora com motores mais eficientes, homologados de acordo com as novas normas E6d-Final. Novidade é igualmente a introdução de uma nova versão na gama do SUV italiano, o Stelvio Veloce Ti, que se destaca pela combinação de novos conteúdos e estilo.

O novo Stelvio Veloce Ti, de Turismo Internazionale, pode estar associado ao motor a gasolina 2.0 Turbo de 280 cavalos ou ao Diesel 2.2 com 210 cavalos. Ambas as motorizações estão acopladas à transmissão automática de 8 velocidades e tração integral Q4. Os motores são integralmente construídos em alumínio e o eixo de transmissão é em fibra de carbono.

Quer o Giulia, quer o Stelvio, passam a contar com a mais recente tecnologia de assistência ao condutor, com elementos de condução autónoma nível 2. São disso exemplo o assistente de manutenção na faixa de rodagem, a monotorização de ângulo morto, o cruise control ativo, o reconhecimento de sinais de trânsito e ainda os assistentes em congestionamentos e autoestrada e de atenção do condutor.