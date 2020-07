Se for o proprietário de um Citigo iV ou de um Superb iV, agora pode usar a assistente da Amazon, a Alexa, para começar ou parar o carregamento da bateria.

Além disso, pode verificar o que resta da autonomia, controlar o ar condicionado e outras funções. O sistema de controlo de carregamento é particularmente conveniente pois pode usar a voz para iniciar o processo sem ter de pressionar nenhum botão.

Para que funcione o sistema de carregamento à distância basta dizer, em inglês, “Alexa, ask Skoda, I want to start charging my car.” Pode dizer em francês, italiano e alemão, também. Este sistema está disponível em todos os Skoda iV, e pode, ainda, verificar os níveis de óleo, procurar o lugar onde o carro está estacionado e até pode fazer uma verificação à saúde do seu veículo.

A assistente da Amazon, Alexa, pode dizer-lhe se as portas e os vidros estão fechados e se as luzes estão desligadas e as portas trancadas. Para tudo isto, basta ter uma conta na Amazon e acesso à Alexa, através da Skoda Connect Alexa. Depois é ligar tudo isto ao Skoda Connect no qual terá de ter uma conta.