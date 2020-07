Depois da ida de Luca de Meo da casa espanhola para o cargo de CEO da Renault, eis que Alejandro Mesonero-Romanos decide fazer o mesmo caminho.

A Renault não quis comentar, mas a Seat já anunciou em comunicado que “Alejandro Mesonero-Romanos deixou a companhia a seu pedido, e queremos agradecer pelo seu excelente trabalho na liderança da divisão de estilo nos últimos 9 anos. O novo responsável pelo departamento de estilo será anunciado em devido tempo. No entretanto, o diretor executivo do departamento de pesquisa e desenvolvimento, Werner Tietz, liderará a equipa de design.”

Para o espanhol de 52 anos será uma nova etapa, porém, não há noticias de Laurens vem der Acker abandonar o cargo de patrão do estilo da Renault, pelo que Mesonero-Romanos estará abaixo da posição que ocupava na Seat.

Recordamos que Alejandro Mesonero-Romanos hegiu à Seat em 1995, tendo trabalhado nessa época no protótipo Bolero, apresentado em 1998, depois de estar no centro de estilo europeu da VW em 1996. Trabalhou com a Audi, Volkswagen e Sear antes de se mudar para… a Renault em 2001. Foi ele quem trabalhou no estilo do Laguna Coupe, foi até á Coreia do Sul tratar do estilo da Renault Samsung Motors, até que foi para a Seat em 2011. Nove anos volvidos, regressa á casa francesa, ficando por saber se será um subalterno ou se estão a caminho mudanças no estilo da Renault.