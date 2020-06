Há puristas que neste momento suspiraram de alívio ao ler este título, mas não fiquem felizes por muito tempo, pois a hibridização está agachada à esquina à espera da oportunidade.

Para já, Frank-Steffen Walliser, responsável pela gama 911, diz que “o maior fardo de um carro é conseguir uma excelente relação entre o peso e a arrumação do sistema híbrido dentro do carro que existe. Temos de arrumar tudo de uma forma compacta, pois o 911 é relativamente pequeno. Não queremos abandonar o esquema 2+2, a arquitetura do carro e muito menos a sua forma, pois faz parte do ADN do 911.”

Seja como for, o trabalho está a ser feito, mas como Walliser já comentou “o retorno do investimento tem de estar assegurado” no caso de um 911 híbrido.

Convirá lembrar que a geração 992 foi desenhada para contemplar uma versão híbrida, mas pelo menos até março, a Porsche ainda não tinha encontrado a forma ideal para acomodar tudo com um peso razoável.

Conforme confessou Michael Steiner, um membro da administração da Porsche ao TopGear, “temo alguns protótipos, mas continuam a ter um peso que não nos deixa contentes. Para um carro verdadeiramente desportivo de duas portas, o peso adicional da bateria é algo que não nos deixa felizes neste momento.”