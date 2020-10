A empresa britânica RBW EV Classic Cars revelou a sua mais recente criação puramente elétrica, o RBW EV Roadster, para já uma unidade de pré-produção. Totalmente inspirado pelo icónico MGB Roadster da década de 1960, recorre a uma carroçaria totalmente nova e a unidade de propulsão elétrica resulta também de um período de desenvolvimento de três anos.

A tecnologia patenteada desenvolvida em colaboração com a Continental Engineering Services e a Zytek Automotive permite colocar o motor elétrico na traseira do veículo e as baterias à frente, debaixo do capot. Fica assim garantida uma eficaz distribuição de peso para que a dinâmica e comportamento saiam beneficiados.

“A tecnologia pode inclusivamente ser aplicada noutras carroçarias de modelos clássicos como o Austin Healey, o Jaguar E-Type e o Mini. As nossas criações podem ser construídas de acordo com o gosto pessoal do cliente e temos um grande número de opções disponíveis”, refere Peter Swain, Managing Director.

A suspensão do seu novo EV Roadster, totalmente independente, recorre também a elementos específicos e o sistema de travagem possui capacidade de regeneração de energia. O habitáculo foi desenhado pela Prototrim e não dispensa a mais recente tecnologia de um sistema Pioneer tátil com Wi-Fi, navegação e ligações ao smartphone.

Para 2021 a RBW prevê o lançamento da versão GT, de carroçaria fechada, do clássico britânico. A produção do novo Roadster arranca no início de 2021 e os preços começam nas 90 mil libras, cerca de 100 mil euros antes de impostos.