Se é um dos afortunados que está a pensar comprar um Lamborghini Huracán Evo, mas não quer uma simples cor sóbria ou simplesmente gosta de visitar os configuradores das marcas, saiba que a casa italiana pensou em si. Para tal, anunciam o lançamento do Huracán Evo Fluo Capsule que é, na essência, uma nova coleção de cores vivas e arrojadas com pinturas exteriores em mate e novos acabamentos no interior.

Assim, o Huracán Evo adota um esquema de duas cores para o exterior. Existem cinco configurações disponíveis em Verde Shock (verde), Arancio Livrea (laranja), Celeste Fedra (azul), Arancio Dac (laranja) e Giallo Clarus (amarelo), que combinam com o tejadilho, para-choques dianteiro e saias laterais em preto mate. Já no interior, totalmente em preto, são propostos como opção novos bancos desportivos em Alcantara ou pele unicolor. Tanto a cobertura do botão Start & Stop como o escudo da Lamborghini bordado nos encostos de cabeça recebem um acabamento nas cinco cores fluorescentes que mencionamos em cima. Por fim, o novo Lamborghini Huracán Evo Fluo Capsule está disponível na versão 2021 do desportivo italiano.