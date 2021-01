Muito provavelmente, já leu algum artigo relacionado com acidentes de Tesla. Em grande parte dos casos os condutores envolvidos culpam a “máquina” de acelerar de forma repentina, dado esse, que leva ao acidente. Sendo um caso recorrente, e com a marca a negar responsabilidade dos mesmos, a entidade de segurança rodoviária norte-americana NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), decidiu analisar todas as queixas efetuadas pelos condutores, uma petição que abrange 127 condutores envolvidos, para tentar descobrir um culpado.

Após a realização de uma investigação independente, a NHTSA apresentou um relatório com as considerações finais em que revela que “não foram descobertos dados que suportassem a acusação do mau funcionamento do veículo”. Para além disso, revela que “em todas as ocasiões, os acidentes se ficaram a dever a uma má aplicação dos pedais, não existindo prova de um mau funcionamento dos mesmos”, acrescenta o documento. Assim, podemos concluir que, afinal, o problema é humano.

De relembrar que esta conclusão só é possível graças à tecnologia avançada que equipa os veículos. Desde câmaras interiores e exteriores a sensores que analisam as pressões exercidas nos pedais, não há nada que escape à marca norte-americana, algo que ajudou a “vencer” este caso.