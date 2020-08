Aqui está o renovado Stinger! Não… não nos enganámos nas fotos, este é mesmo o renovado Kia Stinger que, sim, parece o mesmo carro!

Olhe bem… na frente há novos faróis LED que incorporam as luzes diurnas. Sçao ligeiramente mais escuras que no anterior Stinger. Já na traseira está a maior diferença com novos farolins unidos por uma barra full LED. O detalhe mais delicioso está nos 10 LED individuais que formam o indicador de mudança de direção, alinhados de forma a desenharem uma bandeira de xadrez!

As jantes de 18 e 19 polegadas têm novo desenho e há a possibilidade de encomendar o carro com um difusor mais eficiente e ponteiras de escape cromadas. Há, ainda, um pacote “Dark Package” que inclui um difusor preto em redor dos escapes, o emblema Stinger na traseira passa a ser preto.

No interior, a maior diferença é o ecrã central do sistema de info entretenimento, que passa a ter 10,25 polegadas. Pespontos contrastantes, alumínio, luzes ambientes, enfim, melhorias pontuais que deixam quase tudo na mesma. E ainda bem, porque o interior do Stinger está muito bem feito. Desconhece-se quando é que o carro chega á Europa, mas não será antes do final do ano.