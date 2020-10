A Mercedes-Benz, a Bosch e a Apcoa, empresa responsável pelo parque de estacionamento no aeroporto de Estugarda, estão a preparar a introdução de parqueamento automático por viaturas autónomas naquela infraestrutura. “Com o novo Classe S, não é apenas a condução que é um luxo. Estacionar também o é”, refere o Dr. Michael Hafner, responsável pela tecnologia de condução autónoma na Mercedes-Benz.

O novo Mercedes-Benz Classe S é o primeiro veículo de produção do mundo a dispor da tecnologia essencial para implementar o parqueamento sem condutor. Opcionalmente, os condutores podem escolher a pré-instalação do Intelligent Park Pilot que permite ao Classe S ser controlado via smartphone até um lugar de estacionamento pré-reservado.

O parque P6 do Aeroporto de Estugarda servirá assim de base de teste, possibilitando perceber como a tecnologia a bordo do topo de gama da Mercedes-Benz comunica com a infraestrutura inteligente da Bosch e a plataforma digital Apcoa Flow, esta última, a que possibilita que todo o processo seja realizado sem bilhetes ou dinheiro envolvidos.

Na garagem do aeroporto estão a ser implementadas as medidas necessárias para se começarem os testes deste sistema de parqueamento autónomo. O grande objetivo é garantir uma perfeita interação entre o automóvel, a infraestrutura e a plataforma de suporte, otimizando o funcionamento com o cliente em mente.