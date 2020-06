Falando na Cimeira SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), Adrian Hallmark, o CEO da Bentley, deixou claro que a pandemia de Covid-19 pode acelerar o fim dos motores de combustão interna. Adrian Hallmark

“Tivemos de ser implacáveis na priorização da despesa e tivemos de tomar decisões para controlar custos. E quase tudo isso caiu em cima dos motores de combustão interna e adiamos ou abandonamos alguns dos seus derivativos. Já no que toca aos híbridos Plug In e os 100% elétricos estão a acelerar a fundo. Nós e a indústria encaramos tudo isto como um acelerador natural das tecnologias verdes. Se tivemos de priorizar alguma coisa, onde é que colocamos as fichas? Mais potência ou melhor tecnologia para as baterias? Obviamente que a resposta é mais tecnologia para as baterias” disse Hallmark.

Christian Dahlheim

Dentro do grupo VW, Christian Dahlheim, responsável das vendas, concorda que a pandemia de Covid-19 vai acelerar a transição para os modelos elétricos. “A perceção de ar limpo aumentou o desejo de sustentabilidade. E muitos governos europeus estão a tentar transformar a indústria e a investir em tecnologias ecológicas. Metade dos consumidores alemães estão dispostos a mudar para veículos elétricos. E nestas coisas, a maior barreira é a infraestrutura, mas se isso foi resolvido, acredito que a mobilidade elétrica vai acelerar de forma clara.”

Por tudo isto, Adrian Hallmark refere que “estamos totalmente comprometidos com a eletrificação do nosso negócio o mais rápido que podermos. Já tornámos a nossa fábrica sustentável, agora seguir-se-á a nossa gama de produto e, depois, a nossa cadeia de fornecimento.”