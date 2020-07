Este é o primeiro modelo fruto do acordo entre a Toyota e a Suzuki que vai dar origem a uma gama renovada para a Suzuki com base em modelos da Toyota.

O Across é um RAV4 da Toyota com uma frente redesenhada, onde aparece o logótipo da Suzuki, a característica grelha e pouco mais. No interior, as diferenças são ainda menores com o Across a ser uma cópia conforme do RAV4, incluindo o sistema de info entretenimento e o ecrã que o suporta.

A mecânica eletrificada do modelo é igualzinha à do novo RAV4 Plug In, ou seja, em um motor de 2.5 litros a gasolina com 175 CV que recebe a ajuda de dois motores elétricos, um com 180 e outro com 55 CV (o primeiro no eixo dianteiro, o segundo no eixo traseiro) autorizando uma velocidade máxima de 180 km/h.

Náo foi divulgada, ainda, a potência combinada do sistema, mas no Toyota RAV4, esse valor é de 305 CV. O Suzuki Across emite 22 gr/km de CO2, o que é menos que o RAV4 (29 gr/km). Isto indica que a cadeia de tração do Across será menos potente que a do RAV4.

O Suzuki Across terá quatro modos de condução (EV, Auto EV/HV e HV) o que permite uma grande versatilidade de utilização e ainda um modo de carga da bateria que permite utilizar, apenas, o motor térmico.A bateria tem uma capacidade de 18,1 kWh o que permite uma autonomia em modo 100% elétrico de 74 km a uma velocidade máxima de 135 km/h. Igual ao RAV4 Plug In.

A tração integral é feita pelo sistema E-Four que permite alterar o binário entre os dois eixos nas proporções 100:0 e 20:80, o que no entender da Suzuki significa “melhorar a estabilidade durante o arranque em superfícies escorregadias e um comportamento confiante em curva seja qual for o estado do piso.”

Outro equipamento do Across é o modo Trail, que maximiza a aderência em piso escorregadio ao libertar binário das rodas que estiverem a escorregar e a perder aderência e a desviá-lo para as rodas com tração.

No equipamento de série, constam muitas funções de segurança com sistema de pré-colisão, manutenção na faixa de rodagem, leitura dos sinais de trânsito, cruise control dinâmico e monitorização do ângulo morto. Jantes de 19 polegadas, luzes com tecnologia LED e luzes diurnas em LED, completam o equipamento.

O Across estará à venda na Europa no outono, desconhecendo-se quando chega a Portugal e quais serão os preços.