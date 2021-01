Os acionistas dos Grupos FCA e PSA aprovaram na segunda-feira a fusão que vai dar origem ao quarto maior grupo automóvel do mundo, a Stellantis. Os 99% de votos favoráveis não deixaram dúvidas e, para além disso, “os acionistas da FCA aprovaram também resoluções complementárias relacionadas com a fusão, inclindo a adoção dos futuros Estatutos da Stellantis e nomeação dos membros do Conselho de Administração da Stellantis anteriormente anunciados, com efeitos, em ambos os casos, a partir do dia seguinte à realização da fusão”, podemos ler em comunicado.

Assim, depois da aprovação por parte dos acionistas e da receção das autorizações regulamentares finais ao longo do último mês, nomeadamente por parte da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, a FCA e o Groupe PSA preveem concluir a fusão já no dia 16 de janeiro de 2021.