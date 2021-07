O Governo decidiu acabar com as restrições de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa durante o fim de semana. Contudo, continuam a existir limites.

Ao contrário do que tem acontecido nos últimos fins de semana, o Governo decidiu acabar com as restrições de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa. Deste modo, todos os condutores e passageiros vão poder circular de forma livre, porém serão mantidos alguns limites. É o caso da limitação de circulação nas estradas portuguesas entre as 23 horas e as 5 horas do dia seguinte. Só será permitida a circulação a condutores que tenham uma justificação válida.