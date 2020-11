Os 600 cavalos da versão base do BMW M8, ou 625 cavalos da versão Competition, não são suficientes? A AC Schnitzer tem a resposta para si. A preparadora alemã especializada em modificações a modelos da BMW e Mini disponibiliza agora um kit de performance para o desportivo bávaro. Esta encontra-se disponível nas variantes coupé, Gran Coupé e cabrio.

No total, a AC Schnitzer conseguiu atingir 720 cavalos de potência e 850 Nm de binário. Para tal, redesenharam os dois turbos que equipam o motor V8 de 4.4 litros. As melhorias no motor também incluem um sistema de escape especial da AC Schnitzer com dois “flaps” e ponteiras de escape com acabamento em fibra de carbono ou a preto. Os clientes podem ainda encontrar uma nova afinação de suspensão que deixa o BMW M8 20 mm mais perto do chão na dianteira e 15 mm na traseira. Na estética, destaque para a inclusão de um lábio dianteiro, saias laterias, asa traseira e jantes que podem ir até 21 polegadas.

Fonte: AC Schnitzer