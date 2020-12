O BMW Série 4 tem sido bastante falado devido à grelha dianteira. Porém, com o passar do tempo começa a ser cada vez mais “normal” e as pessoas já estão a aceitar esta mudança de visual. Tal como a AC Schnitzer, preparadora alemã, que mostrou os primeiros acessórios de personalização do novo Série 4 em que o principal destaque é talvez a manutenção da grelha exatamente como saiu de fábrica, bem, pelo menos por enquanto. A AC Schnitzer refere que está a preparar uma “surpresa” par quem não está convencido com a nova dianteira.

Enquanto algumas das peças já estão disponíveis, outras ainda se encontram em fase de desenvolvimento como é o caso de um kit aerodinâmico que estreia em fevereiro de 2021. No entanto, focando-nos no que já se pode realmente comprar, começamos pelas novas jantes especiais de 19 e 20 polegadas. Para além disso, recebe uma nova afinação de suspensão que o deixa 30 mm mais perto do chão tanto nas versões base como nas que estão equipadas com a suspensão desportiva M. O toque final é a inclusão de três acabamentos distintos para as ponteiras de escape: cromado, preto ou em carbono. No que diz respeito a modificação de performance, a AC Schnitzer ainda está longe do resultado final, mas serão criados kit de potência para os 430i e M440i.

Fonte: AC Schnitzer