A AC Schnitzer, preparadora alemã, lançou um leque de novidades para quem quer modificar o novo BMW M4, desportivo esse que já fez uma “visita” ao Automais. Para todas as versões existe um novo kit de suspensão que rebaixa a altura ao solo em 25 mm na dianteira e 20 mm na traseira. Já em exclusivo para a versão Competition, a AC Schnitzer inclui um novo lábio dianteiro, saias laterais e asa traseira, detalhes estes que, mais do que estéticos, têm um papel importante ao nível de downforce. Destaque ainda para as novas jantes de 21 polegadas e um sistema de escape desportivo em aço inoxidável.

Relativamente a aumentos de potência, a empresa ainda se encontra a desenvolver uma possível melhoria, contudo, as variantes base do M4 já têm uma novidade. De facto, a AC Schnitzer disponibiliza um kit de potência que deixa as versões base do M4 com a mesma potência dos Competition, ou seja, 510 cv e 650 Nm de binário.