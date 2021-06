A AC Cars, conhecida principalmente nos Estados Unidos da América com o seu modelo Cobra, decidiu que está na hora de acompanhar os tempos modernos. Para tal, apresentaram o novo AC Cobra Série 4, um roadster que troca o típico V8 por motor elétrico. Com base no Cobra Mark IV, a empresa vai oferecer duas versões distintas. Em primeiro lugar, encontramos o AC Cobra Série 4 com um motor elétrico que debita 312 cv. Nesta solução é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,9 segundos e a bateria de 54 kWh garante uma autonomia superior a 305 km com um único carregamento.

Já a versão mais potente, inclui um segundo motor elétrico e eleva a potência para os 625 cv. Neste caso, a aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 3,8 segundos, mas por outro lado, a autonomia desce para os 260 quilómetros. Ao contrário de grande parte dos carros elétricos da atualidade, a AC Cars conseguiu manter o peso o mais baixo possível. Assim, a versão com dois motores elétricos pesa 1240 kg, enquanto a versão de acesso fica-se pelos 1190 kg. A título de curiosidade, a AC Cobra diz que a utilização inteligente de materiais mais leves conseguiu que a bateria, motores elétricos, inversores e unidade de controlo, bem como todos os componentes necessários num carro elétrico, fazem com que o peso seja sensivelmente o mesmo de todos os componentes utilizados na motorização V8.

Por fim, o AC Cobra Série 4 já pode ser reservado e as primeiras unidades começam a ser entregues aos clientes no final de 2021. Os preços começam nas 148 mil libras (172546€) na versão menos potente e 168 mil libras (195863€) na versão com dois motores elétricos.