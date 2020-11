AC cars vai produzir 12 Cobra elétricos com as decorações originais de Le Mans

A AC Cars anunciou a produção de uma nova série limitada de 12 unidades do Cobra. Este lote exclusivo de viaturas vai destacar-se por usar as cores dos exemplares originais de Le Mans de 1963, bem como por esconderem debaixo do capot uma moderna motorização elétrica que mantém, no entanto, os cerca de 625 cavalos.