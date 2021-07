O Abarth F595 foi criado para homenagear o envolvimento da marca nos campeonatos F4 realizados em Itália e Alemanha.

A Abarth revelou uma nova edição especial denominada F595. Destinada aos mais jovens, destaca-se por ser um tributo à participação da Abarth na Fórmula 4 em Itália e Alemanha. Isto porque, a marca do escorpião é a fornecedora exclusiva do motor para competição, bem como o principal patrocinador. Assim, recebe várias novidades, com destaque para o novo escape “Record Monza Sovrapposto” que apresenta uma configuração com quatro ponteiras, duas de cada lado, sobrepostas na vertical. A nova edição especial vai estar disponível nas carroçarias Berlina e descapotável e conta com detalhes na cor Azul Rally e jantes de 17 polegadas de série. Já no interior, os clientes podem contar com volante em couro, acompanhado por bancos desportivos Abarth.

Debaixo do capot vai estar o veterano 1.4 litros T-Jet com 165 cv e 230 Nm de binário. O motor está acoplado a uma transmissão manual de seis velocidades, mas em opção surge uma caixa automática de 5 velocidades com patilhas seletoras no volante. Com esta potência, é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 7,3 segundos (caixa manual) e atingir uma velocidade máxima de 218 km/h. Ainda ao nível mecânico destaca-se pela suspensão adaptativa (FSD).