A Abarth revelou o novo 695 Esseesse, uma edição limitada a 1390 unidades com aceleração e comportamento otimizados, detalhes que o ajudam a ser o mais rápido da gama.

A Abarth lançou uma nova “edição de colecionador”, um Abarth 695 Esseesse. Limitado a 1390 unidades, vai estar disponível em duas cores: 695 unidades vão estar personalizadas em “Preto Scorpione” e as restantes 695 em “Cinzento Campovolo”. Segundo conta a marca italiana, esta nova edição é inspirada num clássico de 1964, o “Cinquino” que foi preparado como um 695 Esseesse, com cilindrada aumentada para 690 cm3 e 38 cv que o levavam até 140 km/h. Para além disso, o design apresenta ainda algumas novidades, como é o caso do novo capot em alumínio de dupla curvatura, que reduz o peso em 25% face ao capot normal. Destaque ainda para um sistema de escape Akrapovic e a asa traseira ajustável de grandes dimensões. Todas as alterações ajudam a diminuir o peso total do desportivo em 10 kg quando comparado com o 595 Competizione.

Ao nível de motor, o Abarth 695 Esseesse está equipado com o já conhecido 1.4 T-Jet com 180 cv e 250 Nm de binário. Com estes argumentos, e com o spoiler ajustado a 0º, é possível atingir uma velocidade máxima de 225 km/h, enquanto a aceleração dos 0aos 100 km/h faz-se e 6,7 segundos. De série é acompanhado por uma caixa manual de seis velocidades, mas os clientes vão encontrar na lista de opcionais a transmissão sequencial robotizada Abarth com patilhas no volante. Ainda ao nível mecânico, o Abarth 695 Esseesse recebe a suspensão Koni em ambos os eixos e um sistema de travagem Brembo de 4 pistões.

Passando para o interior, os bancos desportivos Sabelt incluem a inscrição “ONE OF 695” no encosto de cabeça. Os clientes vão encontrar também cintos de segurança vermelhos, estrutura traseira branca, faixa no tablier com a inscrição “695 Esseesse”. Ao nível da tecnologia, o ecrã central de 7 polegadas transmite as informações do sistema de infotainment Uconnect com sistema Apple CarPaly e Android Auto. Por fim, a Abarth não especificou o preço ou chegada ao mercado.