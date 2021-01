Depois de termos mostrado a nova atualização do Abarth 595 para atacar o mercado em 2021, hoje mostramos uma das modificações mais impressionantes do pequeno desportivo. A preparadora alemã Pogea Racing, que já conta com vários trabalhos relacionados com marcas italianas, decidiu criar o Abarth 595 Hercules. Para fazer jus ao nome, recebe um kit de carroçaria em fibra de carbono que acrescenta largura, um capot com entradas de ar e uma asa traseira de grandes dimensões. Tudo isto é acompanhado por uma nova suspensão que deixa o pequeno desportivo 45 mm mais próximo do chão quando comparado com o 595 de fábrica.

PAra além da estética a Pogea Racing conseguiu retirar mais “sumo” do 1.4 T-Jet que equipa o Abarth. No total são 220 cavalos e 350 Nm de binário, ou seja, mais 40 cavalos do que o Competizione. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 6,2 segundos e atingir uma velocidade máxima de 232 km/h. A “cereja no topo do bolo” é o novo sistema de escape, autoria Monsterexhaust. Por fim, todo este trabalho da Pogea custa 18 810 euros, mais impostos.

Fonte: Pogea Racing