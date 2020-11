A Abarth anunciou o final de carreira do seu 124 no mercado japonês. A última unidade produzida na linha que partilha com o Mazda MX-5 foi uma edição especial que está a ser leiloada pela FCA. Os fundos angariados com este 124 especial serão doados à organização “Shine On! Kids!” que ajuda crianças japonesas com cancro.

“Estou muito orgulhoso deste nosso leilão cujo objetivo é ajudar crianças doentes e que precisam de todo o nosso apoio. O 124 foi o primeiro Abarth produzido no Japão o que também atesta a nossa ligação ao país e ao seu povo”, refere Luca Napolitano, responsável máximo da FIAT, Lancia e Abarth na zona EMEA.

O leilão decorre até dia 29 de novembro e teve como base de licitação um valor de cerca de 30 mil euros. Esta “Edizione Única” do 124 está pintada na cor “Turini White 1975” e destaca-se também pelo contraste do interior negro com pespontos em vermelho.