O desafio surgiu antes da pandemia de Covod-19: em 1949 horas, cumprir 3700 km ao longo de sete países, celebrando o 70º aniversário da Abarth. Foi interrompido, mas já recomeçou saindo de Turim.

O projeto era uma volta pela Europa a bordo do Abarth 695 70° Anniversario, ao longo de um multifacetado percurso de cerca de 3700km, dos Países Baixos até Portugal. Depois da prolongada interrupção dos últimos meses devida ao confinamento, tudo recomeçou. Recordamos que depois de ter arrancadono passado mês de fevereiro da localidade alemã de Lijnden, a cerca de 10 km de Amesterdão, oAbarth 695 70° Anniversario chegou à Bélgica, tendo depois seguido para a Alemanha, hiuve a necessidade de parar e confinartendo o carro regressado a Turim, a cidade do primeiro escritório da Abarth e onde continua a ser a sede da marca do Escorpião e doHeritage Hub, que acolhe alguns dos mais importantes modelos produzidos pela Abarth ao longo da sua história.

No recomeço,de Turim, o carro seguirá para aRiviera Francesa, seguindo-se Espanha, com passagem por Barcelona e Madrid, e por fim Lisboa. No total, a “Volta à Europa em 1949 Horas”durará exatamente 1949 horas, num claro tributo ao ano em que a marca foi fundada e ao número de unidades do Abarth 695 70° Anniversario produzido. 1949 horas correspondem a cerca de 80 dias, tal como a aventuracontada porJúlio Verne na sua obra “A Volta ao Mundo em Oitenta Dias”.

Para Luca Napolitano, responsável da Fiat e da Abarth para a europa, afirmou que “o recomeço da nossa viagem pela Europa é mais uma mensagem positiva de regresso à normalidade. Vamos partilhar sensações e paixão com os quase 130 mil fãs da comunidade Abarth e os mais de 80 clubes que vão testemunhar e apoiar a volta. O entusiasmo pela nossa marca e, em particular, pela série especial Abarth 695 70° Anniversario, é confirmado também pelo sucesso comercial: já foi vendida mais de metade das 1949 unidades da edição limitada.”