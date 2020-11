O mundo automóvel está repleto de parcerias entre marcas. Um dos mais recentes e que tem dado bastante que falar é o da BMW e a Toyota que deram origem ao Z4 e Supra, respetivamente. Porém, esta prática é extremamente comum e, quando bem feita, dá origem a alguns dos melhores carros de sempre porque se junta o “melhor de dois mundos”. Contudo, hoje vamos focar-nos apenas numa marca que é conhecida por criar alguns dos melhores desportivos de sempre: Porsche. A marca alemã tem no 911 um modelo mítico, mas também merece destaque pela criação de outros modelos que se tornaram históricos. Conheça 7 casos.

Audi RS2

Começamos por aquele que é, talvez, o caso mais conhecido, a Audi RS2. A carrinha pioneira da sigla RS surgiu quando a Audi ainda não tinha departamento desportivo, algo que não foi problema. A marca de Ingolstadt pediu “ajuda” à Porsche. De um modo geral, enviaram a Audi S2 Avant, uma carrinha de tração integral e 230 cavalos para a casa da Porsche. Para além de várias alterações estéticas, melhores travões e suspensão, foi no motor cinco cilindros que aconteceram as principais mudanças. A potência subiu para os 315 cavalos, um valor impressionante para a época, o que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,8 segundos.

Opel Zafira

Hoje o Opel Zafira é um furgão de passageiros, mas em tempos já foi um dos monovolumes mais rápidos do mercado. Falamos da primeira geração que contou com o cunho da Porsche Engineering em 1998. A divisão alemã foi a responsável para afinação de suspensão e chassis. O trabalho foi de tal maneira bom que o monovolume chegou a receber a sigla OPC, utilizada nos desportivos da Opel.

Renault Clio V6

O Renault Clio V6 pode ser considerado uma espécie de sucessor do Renault 5 Turbo. Durante a vida teve duas versões, sendo que a primeira foi desenvolvida pela Tom Walkinshaw Racing (TWR) entre 2001 e 2003. Porém, entre 2003 e 2005 os engenheiros da Renault foram pedir conselhos técnicos à Porsche. O objetivo passava por extrair mais potência do motor V6 de 3.0 litros montado atrás dos bancos da frente, sem esquecer a melhoria da dinâmica do veículo. O resultado numa subida dos 230 para os 255 cavalos, o que o tornava num desportivo ainda mais potente do que, por exemplo, o Volkswagen Golf R32 da quinta geração.

Mercedes 500E

Já com trinta anos “nas rodas”, o Mercedes 500E é um verdadeiro “lobo em pele de cordeiro”. No início dos anos 90 a BMW dominava o segmento com o M5 (E34), porém, a Mercedes decidiu que tinha de fazer alguma coisa. Sendo que a AMG na altura ainda não tinha capacidade para produzir um veículo como faz hoje, era uma preparadora como outra qualquer, a Mercedes viu-se obrigada a pedir ajuda à Porsche. O resultado é um 500E com motor V8 de 326 cavalos e 270 km/h de velocidade máxima. Tudo isto mantendo o visual sóbrio da geração W124! Para além disso, foram realizadas alterações nas cavas de roda, suspensões e alguns painéis do chassis. Quem teve a possibilidade do conduzir detetou bastantes diferenças para além de potência. A título de curiosidade, a Mercedes transferia as carroçarias para a fábrica da Porsche em Rossle-Bau, local onde era produzido o 959, com um tratamento artesanal. O resultado é 10479 unidades, todas elas diferentes umas das outras.

Lada Samara

Quem diria, Porsche e Lada de “mãos dadas”. Sim, aconteceu, com o Samara, um carro russo que queria ganhar força no segmento de compactos na Europa. Este tinha tração integral utilizada no Porsche 959 e estava equipado com o motor 3.6 litros do Porsche 911.

Volkswagen Beetle

Um dos carros mais famosos e vendidos do mundo, o “carocha” foi desenhado pelo fundador da Porsche, Ferdinand Porsche. No total, desde 1938, foram produzidas mais de 21 milhões de unidades do Volkswagen Carocha original.

Seat Ibiza

A primeira geração do Seat Ibiza nasce do lápis de Giorgetto Giugiaro. Para além disso, debaixo do capot contava com o conhecido “System Porsche”, ou seja, estava equipado com um motor e transmissão desenvolvidos em conjunto com a marca alemã.