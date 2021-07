Numa altura em que os preços do combustível atingem valores mais elevados desde 2012, relembramos 6 coisas que o podem ajudar a poupar combustível.

O mês de julho começou com mais um aumento do preço da gasolina e gasóleo, valores esses que são os mais elevados desde 2012, segundo conta o Jornal de Negócios. Feitas as contas, desde o início do ano a gasolina ficou sensivelmente 24 cêntimos mais cara, enquanto o gasóleo subiu 18 cêntimos desde dezembro. Perante isto, o Automais decidiu relembrar 6 coisas que pode fazer ao seu carro para conseguir poupar combustível.

Menos aceleração, mais velocidade constante

Durante a condução deve evitar grandes acelerações. Não só nos arranques, mas também durante a condução. Por outro lado, grande parte dos automóveis já estão equipados com sistema Start & Stop, algo que deverá dar uma importância redobrada. Ao parar, por exemplo num semáforo, o carro deverá desligar-se por si próprio, salvo exceções como quando o ar condicionado está ligado.

Para além de evitar acelerações, deverá tentar manter sempre uma velocidade constante. Para que este ponto tenha o efeito desejado, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, a distância de segurança é crucial, como por exemplo, quando um semáforo passou a vermelho e ainda estamos a alguma distância dele. Nestes casos, deverá tirar o pé do acelerador, deixando o carro rolar até ao semáforo e, em alguns casos, vai conseguir seguir viagem sem ter de parar por completo. Já no trânsito, aplica-se a mesma filosofia.

Passagens de caixa na altura certa

Mais do que andar sempre em baixa rotação, o condutor deve realizar a mudança de velocidade quando o motor assim o “pede”. Os carros mais recentes já estão equipados com um assistente que, através de uma notificação no painel de instrumentos, indica quando é a melhor altura para realizar a passagem de caixa. Quando isto não existe, o condutor tem de saber ler o veículo e encontrar um meio termo entre ter o motor em esforço e rotação demasiado elevada. Quando passa para um destes extremos vai estar a gastar mais combustível desnecessariamente.

Verificar pressão dos pneus

Há quanto tempo não verifica a pressão dos seus pneus? Segundo estudo, a pressão deficiente pode aumentar o consumo de combustível em até 8%. Isto porque, é estimado aconteça uma perda de pressão na casa dos 0,7 bar de mês para mês. Deste modo, é aconselhável que, faça a verificação da pressão dos pneus pelo menos uma vez por mês, e se tiver dúvidas sobre qual é a pressão ideal, essa informação consta no manual do veículo.

Bom funcionamento do ar condicionado e vidros fechados

Numa altura em que começamos a entrar nos dias quentes de verão a utilização do ar condicionado é quase obrigatória para a maioria dos condutores. Porém, há que saber utilizá-lo. Evite ligar o ar condicionado assim que liga o veículo, para além de não ter o efeito desejado, está a gastar combustível “em vão”. Isto porque, o sistema de ar condicionado só funciona em perfeitas condições quando o veículo se encontra à temperatura ideal. Para além disso, quando sentir que o habitáculo já se encontra na temperatura certa, deverá desligá-lo e, quando o calor voltar a apertar, voltar a ligar.

Por outro lado, não pense que é por desligar o ar condicionado e abrir os vidros que vai poupar mais combustível, bem pelo contrário. Quando circula com os mesmos abertos a entrada de ar para o habitáculo cria resistência à circulação, contribuindo para um maior consumo de combustível.

Talvez esteja na altura de fazer uma revisão ao veículo

O bom funcionamento do veículo é sempre importante. Para além de diminuir a possibilidade de o seu “amigo de quatro rodas” o deixar “apeado”, ajuda a que seja gasto apenas o combustível necessário. Após um longo período de confinamento é ainda mais crucial realizar a revisão ao veículo e mudar coisas como óleos, lubrificantes, filtros, entre outros, bem como, verificar se todas as tubagens estão nas melhores condições e não estão ressequidas ou com fugas.

Está na altura de fazer uma limpeza à bagageira

Por fim, mas não menos importante, deve evitar andar com objetos desnecessários dentro do carro. Em muitos casos, o veículo é quase um escritório com rodas onde se vão acumulando coisas como caixas, sacos, entre outros. O acumular de vários objetos dentro do veículo ajudam a aumentar o peso do mesmo e, consequentemente, contribui para aumentar o consumo de combustível. Está na altura de fazer uma limpeza ao seu veículo e tirar as coisas desnecessários do seu interior.

Em suma, estas sugestões não passam disso e cada um tem as suas “manhas” para conseguir reduzir o consumo de combustível. No entanto, estas pequenas coisas em conjunto vão, certamente, ter impacto na poupança de combustível.