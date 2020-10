A chegada do inverno, com clima mais rigoroso, não deve a única altura em que deve tomar as medidas que a seguir lhe sugerimos. O seu automóvel merece a sua atenção ao longo de todo o ano, para a sua segurança e dos ocupantes, bem como de todos os utentes da via. Ainda assim, a chegada da época das chuvas intensas, da maior probabilidade de nevoeiro, das baixas temperaturas e até, em algumas zonas, da sempre bonita neve e do sempre perigoso gelo, requer atenção adicional à manutenção de alguns pontos do seu automóvel. Boas viagens!

Pneus

Os pneus são um dos componentes mais importantes do automóvel e nem sempre lhes é dada a devida importância, seja na hora de os substituir, seja no hábito regular de serem verificadas as pressões que lhes permitirão desempenhar a sua função corretamente, bem como de ver prolongada a sua durabilidade. Consulte o manual do seu automóvel e verifique a pressão dos pneus regularmente. Não se esqueça de considerar a lotação e carga habitual do veículo. O rasto mínimo permitido por lei tem 1,6 milímetros de profundidade, mas isso não basta para o pneu estar aprovado. Procure bolhas ou fissuras que denunciem a fraca integridade do pneu e considere substituí-los rapidamente se for esse o caso.

Escovas

O melhor teste que pode ser feito às escovas é utilizá-las e garantir que retiram a água e limpam eficientemente o para-brisas e vidro traseiro. Por norma, devem ser trocadas todos os anos, evitando enfrentar a estação das chuvas com escovas de borracha ressequida que podem dificultar a visibilidade. Lembre-se que a chuva por vezes não avisa. É um componente relativamente barato e de fácil substituição. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Verifique-as e substitua-as, caso seja necessário, antes do inverno chegar em força.

Iluminação

Garanta o correto funcionamento de todas as luzes do seu automóvel. Os dias são mais curtos e as condições de visibilidade são por vezes muito limitadas. Ver e ser visto é essencial e para isso devem ser substituídas as lâmpadas fundidas – mude também a equivalente do lado oposto, evitando tons e intensidades diferentes – e os faróis devem estar limpos por dentro e por fora.

Bateria

Este é um componente muitas vezes esquecido. Só nos lembramos da sua existência quando chegamos ao carro de manhã e ao rodar a chave, nem sinal. Mas não só o esquecimento de uma luz ligada esgota a carga de uma bateria, há também outros fatores que influenciam o seu desempenho, sendo que um bom exemplo disso são as temperaturas baixas. Assim, caso a sua bateria já acuse o peso da idade, ou se os invernos na sua área de residência são rigorosos e frios, talvez não seja má ideia ponderar a sua substituição. Para a testar, utilize um multímetro e verifique se a tensão medida é 12 V.

Líquido de refrigeração

Em casos de temperaturas muito baixas, é essencial utilizar um líquido adequado no circuito de refrigeração do motor, o chamado anti-congelante, e evitar a água que não só não refrigerará como também poderá causar danos sérios no motor. De forma a evitar sustos e despesas, o líquido anti-congelante deve ser substituído com regularidade, pelo menos uma vez por ano, compensando a perda de capacidades ao longo do seu tempo de utilização.