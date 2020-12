O mercado de carros clássicos está cada vez mais na moda e isso tem-se refletido nos preços. No entanto, se é um condutor que não prefere todo o brilho de um carro clássico ao invés de toda a tecnologia de um carro moderno, saiba que há várias opções que podem ser carros de dia-a-dia sem que tenha de ir à oficina a cada 100 quilómetros. Ao contrário do que muitos podem pensar, há carros clássicos para todos os gostos e não só para “passear ao domingo”. Claro que não vamos sugerir como “daily car” um Ferrari F40 ou um Lamborghini Miura, mas sim, clássicos mais modestos e que conseguem dar toda a diversão de conduzir um carro com alguma idade, mas que ao mesmo tempo fazem frente a todas as adversidades do quotidiano. Decidimos escolher estas cinco opções de uma grande panóplia de carros clássicos que podiam entrar na lista.

Mercedes-Benz geração W124

Quando pensámos nos critérios de seleção o Mercedes-Benz W124 foi um dos primeiros a vir à cabeça. Conhecido pela fiabilidade e longevidade, ainda é possível ver vários nas estradas portuguesas, uns em melhor estado do que outros, mas depende muito do tratamento de cada condutor. Pode não ter um visual brilhante ou potência de encher o olho, mas é um carro clássico capaz de suportar todas as tarefas do dia-a-dia. Hoje é possível encontrar algumas unidades com 250 mil quilómetros, o que para este veículo pode considerar-se pouco, a menos de 3000 euros.

Mercedes-Benz Limousine der Baureihe 124

Volkswagen Golf

Decidimos incluir o Volkswagen Golf nesta lista sem restringirmo-nos a uma geração. Se quiser um clássico pela história, talvez a primeira geração seja a mais indicada, mas a segunda geração também tem argumentos para ser um bom clássico para uma condução diária. Com motores Diesel ou a gasolina, carroçaria de três ou cinco portas, é relativamente fácil encontrar algumas unidades em bom estado. Porém, se quiser, por exemplo, um Golf GTI da segunda geração, uma versão que está em clara valorização, vai ter de gastar mais de 10 mil euros. Se o objetivo é ter um simples Golf, consegue algumas unidades com preço compreendidos entre os 1000 e os 2000 euros. A título de curiosidade, o Golf conta com um vasto mercado de aftermarket para quem quiser investir um pouco mais numa possível modificação.

Mini

O Mini é um dos clássicos que tinha de fazer parte desta lista. Conhecido como o carro de dia-a-dia de Mister Bean, é um verdadeiro citadino. Com dimensões extremamente compactas, permite estacionar em qualquer “buraco” e passar despercebido no meio de estradas repletas de SUV. É verdade que não é propriamente um carro espaçoso ou prático, mas certamente vira cabeças por onde passa. Hoje é um dos carros em valorização e, por menos de 10 mil euros, encontramos algumas unidades do Mini 1000 com 40 cavalos. Se quiser um pouco mais de “pimenta” tem de abrir os cordões à bolsa.

Toyota Celica

Falar de um carro de dia-a-dia e fiabilidade e não mencionar a Toyota é praticamente impossível. Escolhemos o Toyota Celica por vários motivos. Em primeiro lugar, pelos faróis escamoteáveis que dão uma identidade muito própria, mas também pelo currículo no mundial de ralis. Apesar de serem raros, encontramos duas unidades com o motor 1.6 a gasolina, uma na versão GT e outra na STi, ambas por menos de 7 mil euros. Tal como o Golf, tem várias peças aftermarket e, se quiser, pode dar um pouco mais nas vistas ao deixar o Celica exatamente como o carro que participou no WRC.

Mazda MX-5 NA

Por falar em faróis escamoteáveis, terminamos a lista com um roadster de dois lugares. O Mazda MX-5 NA é um dos modelos mais importantes da casa japonesa. Para além de um design facilmente reconhecível, é um carro clássico que dá prazer de condução. De facto, pode sempre abrir a capota de lona e ir para uma estrada mais sinuosa depois de um dia de trabalho e deixar a traseira “escapar” em curvas mais apertadas. Hoje é cada vez mais difícil comprar uma unidade por menos de 10 mil euros, mas ainda se encontram algumas no mercado.

(Fotos meramente ilustrativas)