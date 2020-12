Se é fã de videojogos relacionados com corridas de automóveis, 2021 vai ser um bom ano para si. De facto, com o aparecimento da nova geração de consolas da PlayStation (PS5) e Xbox (Xbox X e S) no fim de 2020, o ano que está prestes a surgir vai receber uma verdadeira “avalanche” de novos jogos. No capítulo de simulação de condução há três novidades que vão fazer furor entre a comunidade “gaming” de corridas virtuais.

Gran Turismo 7

A saga Gran Turismo é uma das mais apreciadas pelos fãs de automóveis. Com um enorme historial de jogos exclusivos para a PlayStation, o último a surgir foi o Gran Turismo Sport em 2017. Para o próximo ano, podemos esperar a chegada do Gran Turismo 7 que, segundo os criadores, Polyphony Digital, deverá estar em condições de lançamento na primeira metade de 2021, o que o torna numa das grandes novidades da PlayStation5 para o primeiro ano de vida. Para já temos apenas um trailer oficial que nos mostra uma atenção ao detalhe incrível.

Need For Speed 2021

A EA tem no Need For Speed um dos títulos mais rentáveis de sempre. Com várias versões já lançadas, o Need For Speed Hot Pursuit Remastered é o mais recente projeto a chegar ao mercado já a pensar na nova geração de consolas. Porém, um relatório de contas recente mostra que a EA vai revelar grandes novidades, sendo um novo Need For Speed uma delas, com chegava prevista ao mercado no ano fiscal de 2022, ou seja, entre abril de 2021 e março de 2022. Assim, apesar de ainda não existir confirmação oficial por parte da empresa, podemos esperar gráficos de ponta.

F1 2021

Como já é tradição, a Codemasters lança, todos os anos, uma nova versão do F1, um jogo dedicado ao campeonato do mundo de Fórmula 1. Depois de em 2020 celebrarem o 70º aniversário da competição com edições especiais, em 2021 podemos esperar mudanças significativas. Isto porque, a Codemasters foi comprada pela EA num negócio superior a 1.2 mil milhões de dólares. Esta movimentação deixa-nos um pouco na dúvida sobre quando chegará o F1 2021, contudo, se olharmos para as datas de lançamento dos dois últimos títulos podemos esperar o novo jogo entre junho e julho disponível para as novas consolas da PlayStation e Xbox bem como para PC.