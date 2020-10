Alguma vez pesquisou por um carro Diesel até 5000 euros? Se sim, sabe que existe uma verdadeira panóplia de opções de diferentes feitios, potências, carroçarias, quilómetros, entre outros. Para ajudar na escolha, decidimos criar uma lista com 15 carros usados Diesel até 5000 euros, para quem procura, simplesmente, um bom carro para o dia a dia, um verdadeiro “meio de transporte”.

Para tal, reduzimos a escolha a carros do ano 2000 até a atualidade e filtramos até um máximo de 200 000 quilómetros percorridos. Mesmo com estes filtros é difícil escolher e tentámos evitar a repetição de alguma marca (com exceção da Renault e Opel), e nas mais variadas carroçarias. De referir que não escolhemos pelo melhor ou pior, apenas decidimos selecionar 15 que achamos que correspondem às necessidades dos condutores que procuram um carro barato.

Percorra a galeria e conheça a lista.

Fonte: Standvirtual

Fotos meramente ilustrativas