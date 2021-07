O dono do Honda Civic Type R Limited Edition vai, assim, ter três unidades da marca nipónica. O Limited Edition vai estar na mesma garagem que um Honda e e um Type R #18.

A Honda Portugal anunciou que uma unidade das 100 produzidas do Honda Civic Type R Limited Edition veio para Portugal. O #79 vai fazer parte da garagem de um verdadeiro fã da marca. Isto porque, o Limited Edition vai juntar-se aos outros dois veículos que possui: um Honda e e um Honda Civic Type R #18, uma edição limitada inspirada no piloto Tiago Monteiro. Em declarações à marca, o dono indica que “queria um veículo mais direcionado para a condução em pista. Acredito que o Honda Civic Type R Limited Edition tenha sido uma boa aposta”.

De relembrar que o Limited Edition é o Type R mais radical de sempre. Não tem ar condicionado, não tem ecrãs sensíveis ao toque e perdeu grande parte da insonorização, tendo sido escovados 47 kgs face ao carro original. A Honda não foi tão longe como a Renault com o Megane RS Trophy R e manteve o banco traseiro. Depois encontramos jantes BBS forjadas com 20 polegadas com os excelentes pneus Michelin Cup 2, amortecedores modificados, direção recalibrada para os novos pneus e jantes. O carro é pintado exclusivamente de amarelo (Sunlight Yellow) com tejadilho preto, capas dos espelhos e entrada de ar do capô em preto e uma placa situada na consola central com o número. Debaixo do capot mantém o motor quatro cilindros de 2.0 litros turbo que debita 320 cv e 400 Nm de binário, potência essa que chega às rodas dianteiras através da transmissão manual de seis velocidades.