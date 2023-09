O evento pretende, ao longo de uma semana, pôr em contacto a comunidade com a ciência e com investigadores, assim como perceber o papel dos projetos científicos no quotidiano.

"É uma oportunidade para que a comunidade da região, das crianças aos adultos, conheça de forma simples o papel da investigação na vida de todos os dias", sublinhou o estabelecimento de ensino, em comunicado enviado à agência Lusa.

O Festival de Ciência U*NIGHT visa a promoção de eventos públicos mostrando a diversidade da ciência e o seu impacto na vida quotidiana dos cidadãos "de forma divertida e inspiradora, desfazendo mitos e focando temas importantes da atualidade, como a inclusão e a sustentabilidade, as alterações climáticas, a cidadania europeia, o mundo digital e novas tecnologias, a saúde e a doença, entre outros", acrescentou a instituição com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

"Este é um evento que coloca a UBI e as cidades participantes no mapa das localidades e instituições europeias que organizam e dinamizam atividades no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores, promovendo a investigação científica junto do público em geral", frisou a vice-reitora da UBI para a Investigação, Inovação e Desenvolvimento, Sílvia Socorro, citada no comunicado.

A estação ferroviária da Covilhã acolhe, entre as 15:00 e as 19:00, a atividade "Artes no cais".

Em viagens de comboio nos eixos Covilhã-Guarda-Covilhã e Covilhã-Castelo Branco-Covilhã realiza-se a ação "Ciência a bordo", com alunos de escolas da região.

Também na Covilhã decorre uma "mostra de ciência e tecnologia" e, dia 29, às 17:00, um espaço comercial junto à Praça do Município é palco do conjunto de conversas científicas "Maratona da investigação", seguido de uma "caminhada científica".

Está ainda previsto, no encerramento, às 21:30, a apresentação "A ciência é um espetáculo", com o humorista Carlos Vidal.

A vice-reitora da UBI Sílvia Socorro sublinhou que se trata de uma oportunidade para "maximizar a divulgação da investigação científica, aproximar a ciência dos cidadãos e contribuir para aumentar a literacia científica e o interesse por estes temas".

