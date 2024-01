Três investigadores portugueses recebem bolsas ERC de 150 mil euros cada

(CORREÇÃO) Bruxelas, 18 jan 2024 (Lusa)- Três investigadores portugueses receberam hoje bolsas de 150 mil euros do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla inglesa), na categoria 'Proof of concept' (prova de conceito), na terceira ronda do concurso de 2023, foi hoje divulgado.