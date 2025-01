Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 18:52 locais (19:52 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de um quilómetro a norte de Madalena, na ilha do Pico.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em São João, Lajes do Pico (concelho de Lajes do Pico, ilha do Pico), São Mateus (concelho de Madalena, ilha do Pico), Santa Luzia (concelho de São Roque do Pico, ilha do Pico) e em Praia do Almoxarife e Conceição (concelho de Horta, ilha do Faial)", adianta o CIVISA.

O evento foi ainda sentido com intensidade III em Matriz, Feteira, Cedros, Ribeirinha, Pedro Miguel, Castelo Branco e Angústias, no concelho da Horta, na ilha do Faial.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também emitiu um comunicado sobre este sismo, atribuindo-lhe magnitude 3,3 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a norte-noroeste de Bandeiras (ilha do Pico).

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

Já com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o IPMA.

ASR //

Lusa/Fim