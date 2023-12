Segundo a agência espacial Jaxa, o SLIM (Smart Lander for Investigating Moon - Módulo de Poiso Inteligente para Investigar a Lua) foi inserido na órbita lunar às 16:51 de Tóquio (07:51 em Lisboa).

A descida e alunagem do robô está prevista para 19 de janeiro e, se for bem-sucedida, tornará o Japão no quinto país a poisar um engenho espacial na Lua, depois dos Estados Unidos, Rússia, China e Índia.

O foguetão que transportava o robô descolou em setembro da base espacial japonesa em Tanegashima após dois cancelamentos.

O Japão falhou anteriormente duas tentativas para alunar um aparelho espacial, a primeira em novembro de 2022 e a segunda em abril de 2023, esta última a cargo de uma empresa privada.

De acordo com a agência de notícias Kyodo, um astronauta japonês poderá pisar pela primeira vez solo lunar no âmbito do novo programa norte-americano Artemis, com o qual os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua a partir de 2025.

Apenas astronautas norte-americanos, todos homens, estiveram na superfície da Lua, entre 1969 e 1972.

Os Estados Unidos ambicionam alunar em 2025 a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro.

Antes disso, em novembro de 2024, prevêem colocar na órbita da Lua a primeira astronauta mulher, o primeiro astronauta negro, ambos norte-americanos, e o primeiro astronauta canadiano.

